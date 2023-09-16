79-летняя москвичка отправила мошенникам на такси более полутора миллиона рублей

79-летняя пожилая москвичка четыре раза отправила мошенникам деньги на такси. Общая сумма ущерба составила более полутора миллиона рублей, сообщает столичная прокуратура.

Аферисты сказали пенсионерке, что ее дочь якобы попала в ДТП, из-за чего нужны деньги на ее лечение, лечение пострадавших и для того, чтобы правоохранители не возбуждали уголовное дело. Отправляла россиянка их на автомобилях такси — деньги были завернуты в постельное белье и другие вещи, а таксисты ни о чем не догадывались. Всего женщина потеряла более 1,7 миллиона.

24-летний подозреваемый был пойман и заключен под стражу.