70-летняя Елена Проклова высказалась о новом замужестве

О новом замужестве высказалась в беседе с KP.RU 70-летняя актриса Елена Проклова. За плечами знаменитости три брака, но сегодня она уже не стремится посвящать время поиску мужчины.

«В моем возрасте говорить о любви странновато. Я уже столько времени ей посвятила, ее было так много, что сегодня хочется наконец полюбить себя», — призналась Проклова.

По мнению актрисы, опыта трех браков ей достаточно. Она сомневается, что сможет встретить мужчину, который привнесет в ее жизнь что-то новое.

«На любые чувства надо отвечать. Без этого какой смысл выходить замуж? А я уже все отдала. Да и мне ничего не нужно, все уже испытала», — заявила она.