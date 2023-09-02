07:06, 02 сентября 2023
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70-летняя Елена Проклова высказалась о новом замужестве
© Фото: @elproklova
О новом замужестве высказалась в беседе с KP.RU 70-летняя актриса Елена Проклова. За плечами знаменитости три брака, но сегодня она уже не стремится посвящать время поиску мужчины.
«В моем возрасте говорить о любви странновато. Я уже столько времени ей посвятила, ее было так много, что сегодня хочется наконец полюбить себя», — призналась Проклова.
По мнению актрисы, опыта трех браков ей достаточно. Она сомневается, что сможет встретить мужчину, который привнесет в ее жизнь что-то новое.
«На любые чувства надо отвечать. Без этого какой смысл выходить замуж? А я уже все отдала. Да и мне ничего не нужно, все уже испытала», — заявила она.