«Роскошная Любовь!» 69-летняя Успенская блеснула фигурой в купальнике

69-летняя певица Любовь Успенская блеснула фигурой в купальнике. Фотографию с отдыха исполнительница опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артистка рассказала, что выбралась в Объединенные Арабские Эмираты на несколько дней. Знаменитость также отметила, что на пляж старается надевать неброские спортивные купальники, чтобы не привлекать внимание и оставаться неузнанной.

Пользователи сети восхитились образом певицы. «Любимая роскошная Любовь!», «Красивая женщина», «Шикарная», «Лучшая», — осыпали комплиментами артистку поклонники.