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15:30, 13 ноября 2023
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«Отработала!» 68-летняя Хакамада удивила россиян снимком в бикини

«Отработала!» 68-летняя Хакамада удивила россиян снимком в бикини

© Фото: @irina_hakamada

Снимком в бикини удивила своих подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 68-летняя экс-депутат Государственной Думы, экономист и публицист Ирина Хакамада.

«Отработала, беру солнце и домой, вдруг довезу», — подписала она фото, на котором загорает в синем раздельном купальнике на пляже в Дубае.

Ранее певица Ольга Серябкина шокировала поклонников пляжными фото.

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