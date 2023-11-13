«Отработала!» 68-летняя Хакамада удивила россиян снимком в бикини

Снимком в бикини удивила своих подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 68-летняя экс-депутат Государственной Думы, экономист и публицист Ирина Хакамада.

«Отработала, беру солнце и домой, вдруг довезу», — подписала она фото, на котором загорает в синем раздельном купальнике на пляже в Дубае.

Ранее певица Ольга Серябкина шокировала поклонников пляжными фото.