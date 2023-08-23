61-летняя ведущая «Давай поженимся!» рассказала о своих пластических операциях

61-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о своих пластических операциях в интервью Teleprogramma.pro. Она сообщила, что «израсходовала лимит наркоза» и больше не собирается прибегать к хирургическим вмешательствам.

«Я успела сделать все, что хотела, и не навредила своему организму. На первую операцию я решилась, поддавшись стадному чувству, — услышала, что одна телеведущая сделала, и тоже захотела», — призналась Сябитова.

Телеведущая добавила, что у нее есть желание уменьшить грудь. «Я сейчас ищу хорошего пластического хирурга. Но опять вопрос с наркозом возникает», — поделилась она.