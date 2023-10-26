61-летняя Екатерина Андреева сфотографировалась в прозрачной юбке

61-летняя телеведущая Екатерина Андреева сфотографировалась в прозрачной юбке. Снимок она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В кадре знаменитость позирует за столиком в кафе. На ней — белая футболка, укороченная джинсовая куртка, прозрачная черная юбка и туфли. Волосы Андреева оставила распущенными, а макияж сделала в нюдовых тонах.

«Выглядите очень симпатично. Сногсшибательно!», «Эталон женственности», «Образ — огонь», «Вы прекрасны», «Всегда вами восхищаюсь», «Восхитительная и красивая», «Вы великолепны», «Красавица», «Огонь», «Просто наглядеться невозможно на такую красоту», «Идеально», — написали поклонники.