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15:00, 14 ноября 2023
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61-летняя Андреева сделала селфи без фильтров. Россияне в шоке

61-летняя Андреева сделала селфи без фильтров. Россияне в шоке

© Фото: @ekaterinaandreeva_official

61-летняя телеведущая Екатерина Андреева сделала селфи без фильтров. Она опубликовала его на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), и шокировала россиян.

На снимке знаменитость позирует на фоне цветочной композиции. Она надела кожаную куртку, футболку и головной убор, сделала стрелки, накрасила ресницы тушью, а губы — нюдовой помадой.

«Вы как всегда восхитительны», «Изящная женщина», «Откуда берется такая красота», «Красавица», «Вы прекрасны и очаровательны», «Такая красивая», «Восточная красавица», «Очень красиво», — написали поклонники.

Ранее Екатерина Андреева в мини-юбке поразила россиян.

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