«60 сосисок»: опубликован невероятный райдер рэпера Басты

Позиции из райдера рэпера Басты опубликовал «СтарХит».

Как стало известно изданию, артист предпочитает лететь до городов, где выступает, исключительно в бизнес-классе, в аэропорту его должен встречать автомобиль Mercedes Maybach S-класса и отвозить до отеля, в котором для него подготовлен номер класса «люкс».

В номере обязательно должны быть конкретные продукты: авокадо, голубика, груши, клюква, орехи, хлеб, несколько видов молока, а также печеная тыква и 60 сосисок. При этом в меню для гримерки значатся шашлык с гречкой и овощами и шоколад с минералкой.

Ранее стали известны требования из райдера певца Михаила Шуфутинского.