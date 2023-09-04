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20:30, 04 сентября 2023
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60-летняя Алена Свиридова в купальнике сняла селфи-видео

60-летняя Алена Свиридова в купальнике сняла селфи-видео

© Кадр: @alenasviridova

60-летняя певица Алена Свиридова в купальнике сняла и опубликовала селфи-видео. Ролик с отдыха на море артистка выложила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Как же я буду теперь без моря? Вот проснусь в Москве и не поплыву? Что я буду делать в квартире?» — прокомментировала исполнительница окончание отпуска на морском курорте.

В ролике певица позировала в купальнике без бретелек. Образ она дополнила темными солнцезащитными очками.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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