20:30, 04 сентября 2023
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60-летняя Алена Свиридова в купальнике сняла селфи-видео
© Кадр: @alenasviridova
60-летняя певица Алена Свиридова в купальнике сняла и опубликовала селфи-видео. Ролик с отдыха на море артистка выложила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Как же я буду теперь без моря? Вот проснусь в Москве и не поплыву? Что я буду делать в квартире?» — прокомментировала исполнительница окончание отпуска на морском курорте.
В ролике певица позировала в купальнике без бретелек. Образ она дополнила темными солнцезащитными очками.