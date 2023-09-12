57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

Фигуру в бикини показала 57-летняя певица Наталья Штурм. Записанное в фитнес-центре видео она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Принимайте новую Наталью Штурм. Вес — 54 килограмма, рост — 170. Идеальный пресс, круглые ягодицы, ясный взгляд», — подписала публикацию артистка. В ролике исполнительница позировала в купальнике розового цвета.

Подписчики восхитились образом 57-летней Штурм. «Кайф», «Супер!», «Наталья, нет слов. Выше всяких похвал», «Всем хейтерам назло», «Красотка», «Отлично выглядишь», — написали пользователи сети в комментариях.