Люди
05:30, 12 сентября 2023
1 мин.

57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

© Скриншот: видео @nataliashturm

Фигуру в бикини показала 57-летняя певица Наталья Штурм. Записанное в фитнес-центре видео она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Принимайте новую Наталью Штурм. Вес — 54 килограмма, рост — 170. Идеальный пресс, круглые ягодицы, ясный взгляд», — подписала публикацию артистка. В ролике исполнительница позировала в купальнике розового цвета.

Подписчики восхитились образом 57-летней Штурм. «Кайф», «Супер!», «Наталья, нет слов. Выше всяких похвал», «Всем хейтерам назло», «Красотка», «Отлично выглядишь», — написали пользователи сети в комментариях.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.