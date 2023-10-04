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17:31, 04 октября 2023
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57-летняя Наталья Штурм станцевала на камеру в кружевном белье

57-летняя Наталья Штурм станцевала на камеру в кружевном белье

© Кадр: @nataliashturm

57-летняя певица Наталья Штурм станцевала на камеру в красном кружевном белье. Видео она опубликовала на личной станице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Прошло два месяца после реабилитации. Животик почти в норме», — написала она.

В ролике знаменитость танцует в бюстгальтере и стрингах красного цвета. Свой образ она дополнила серой кепкой и солнцезащитными очками с красной оправой и черными стеклами.

«Паспорт врет! Наташе снова 30», «Классно выглядит», «Идеальная фигуру у вас», «18 лет! И не годом больше», «Идеально», «Секси», «Супер», «Красота», «Суперрезультат», «Шикарная. Все замечательно получилось», — написали комплименты поклонники.

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