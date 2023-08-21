55-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини
© Фото: @alika_smekhova
Фигуру в купальнике показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 55-летняя актриса, певица и телеведущая Алика Смехова.
Артистка опубликовала в ленте фото, на котором позирует в бикини кораллового цвета на яхте на фоне Средиземного моря и гор. Известно, что знаменитость отдыхает на острове Майорка. В сторис она также показала поклонникам несколько видео из путешествия.
Увиденное восхитило пользователей сети. «Алика, вы прекрасны в любой одежде и любом образе! Потому что красивы не только лицом и телом, но и душой!», «Отличная фигура», «Красотка! Глаз не отвести», «Какая же у вас красивая фигура! Не перестаю удивляться и восхищаться!», «Прекрасно выглядите», — написали они в комментариях.
Ранее акробатический трюк в купальнике показала на видео звезда сериала «Кадетство», актриса Елена Захарова.