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23:31, 21 августа 2023
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55-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини

55-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини

© Фото: @alika_smekhova

Фигуру в купальнике показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 55-летняя актриса, певица и телеведущая Алика Смехова.

Артистка опубликовала в ленте фото, на котором позирует в бикини кораллового цвета на яхте на фоне Средиземного моря и гор. Известно, что знаменитость отдыхает на острове Майорка. В сторис она также показала поклонникам несколько видео из путешествия.

Увиденное восхитило пользователей сети. «Алика, вы прекрасны в любой одежде и любом образе! Потому что красивы не только лицом и телом, но и душой!», «Отличная фигура», «Красотка! Глаз не отвести», «Какая же у вас красивая фигура! Не перестаю удивляться и восхищаться!», «Прекрасно выглядите», — написали они в комментариях.

Ранее акробатический трюк в купальнике показала на видео звезда сериала «Кадетство», актриса Елена Захарова.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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