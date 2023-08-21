55-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини

Фигуру в купальнике показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 55-летняя актриса, певица и телеведущая Алика Смехова.

Артистка опубликовала в ленте фото, на котором позирует в бикини кораллового цвета на яхте на фоне Средиземного моря и гор. Известно, что знаменитость отдыхает на острове Майорка. В сторис она также показала поклонникам несколько видео из путешествия.