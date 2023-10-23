54-летняя Татьяна Буланова захотела детей от молодого супруга

54-летняя певица Татьяна Буланова захотела детей от молодого супруга, 34-летнего предпринимателя Валерия Руднева. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» артистка призналась, что чета мечтает о двух наследниках.

«Мы думаем о детях. Думаю, что через какое-то время все получится. В идеале нам нужны мальчик и девочка», — рассказала в интервью исполнительница. Буланова, у которой есть два сына от предыдущих браков, заявила, что хотела бы иметь дочь, а ее муж мечтает о сыне.