54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в бикини

54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике. Снимок с отдыха звезда выложила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пляжный образ в розовом бикини Бондарчук дополнила солнцезащитными очками в синей оправе, соломенной шляпой и ожерельем с бусами. «Вы из тех, кто уже ностальгирует по лету? Или живете здесь и сейчас?» — поинтересовалась телеведущая у поклонников.

Комментаторы отметили, что Бондарчук находится в отличной форме. «Света! Ты модель!», «Прекрасно выглядите», «Крутая!» — написали они.