Вот это попа! 53-летняя Наоми Кэмпбелл полностью разделась на камеру

53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл полностью разделась на камеру для съемки бренда Alexander Wang. Кадрами с фотосессии она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица снялась обнаженной, прикрыв рукой грудь и продемонстрировав ягодицы. Тело модели украсили шипами.

Фанаты Кэмпбелл оценили откровенный образ звезды. «Это просто нереально», «Икона», «Невероятная женщина», «Какие красивые ноги и фигура», «Вот это попа!», «Многим девушкам нужны от тебя уроки по позированию», — написали они в комментариях.

Ранее аппетитные формы показала светская львица Ким Кардашьян.