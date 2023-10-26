Роспотребнадзор назвал топ-5 полезных специй

Топ-5 полезных специй назвали специалисты Роспотребнадзора. Они призвали россиян регулярно добавлять их в пищу, чтобы укрепить здоровье, сократив при этом потребление соли.

«Специи делают блюда ярче, интереснее и разнообразнее. Обогащая еду новыми вкусами и ароматами, они помогают есть меньше соли. Многие специи способны оказывать значительное влияние на здоровье. Для этого нужно есть их регулярно, хоть каждый день, но не превышая определенные дозы», — заявили в ведомстве.

Первой эксперты отметили куркуму. Благодаря содержащемуся в ней куркумину она работает как антиоксидант, помогает в борьбе с воспалительными процессами, улучшает работу мозга и уменьшает вероятность развития некоторых видов рака. Но чтобы улучшить усвояемость куркумы, в блюда с ней стоит добавлять черный перец. Осторожнее с куркумой нужно быть людям с больными почками и проблемами с ЖКТ — лучше посоветоваться на эту тему с врачом.

Имеющий антисептические свойства эвгенол или работающий как антидепрессивное и противотревожное ароматерапевтическое средство циннамаль есть в корице. Она помогает минимизировать вред жирной пищи, уменьшает количество «плохого» холестерина и понижает артериальное давление. При этом ее суточная норма — не более шести граммов в сутки. Не стоит увлекаться корицей людям с болезнями ЖКТ и нарушениями свертываемости крови.

Имбирь можно использовать не только как противопростудное средство, он также помогает при вздутии и тошноте, улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови, стимулирует выработку отвечающих за расщепление жира ферментов, разжижает кровь, снижает давление и даже снимает боли при менструации. Суточная норма имбиря — три-четыре грамма. Но людям с болезнями ЖКТ, почек, сердечно-сосудистой системы нужно быть с ним осторожными.

Следующий в списке — чеснок, обладающий антибактериальными свойствами, уменьшающий количество «плохого» холестерина и увеличивающий уровень «хорошего», помогающий снизить артериальное давление, а также улучшить работу печени. Суточная норма — 0,5-1 зубчик. Чеснок может быть вреден при болезнях ЖКТ.

Прожить дольше помогает регулярное употребление перца чили, продолжили специалисты. Секрет в содержащемся в нем капсаицине — улучшающем метаболизм, влияющем на липидный профиль и уровень холестерина в крови, а также на воспалительные процессы веществе. Важно не есть больше 15 граммов этой специи в сутки. Людям с проблемами ЖКТ стоит предварительно проконсультироваться с врачом.