47-летняя Волочкова опубликовала фото без одежды

Фото без одежды опубликовала 47-летняя балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Волочкова позирует на кушетке, прикрывшись пледом. «Доброе утро», — подписала звезда откровенный снимок.

Пользователи сети раскритиковали публикацию балерины. «Лицо спившейся женщины», «Обнять и плакать», «Ну почему всегда полуголая?» — прокомментировали они снимок. Многие отметили, что Волочкова любит фотографировать свои ноги, которые в кадре выглядят неэстетично.

Ранее Волочкова раскрыла подробности своего нового романа.