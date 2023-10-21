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15:50, 21 октября 2023
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47-летняя Волочкова опубликовала фото без одежды

47-летняя Волочкова опубликовала фото без одежды

© Фото: @volochkova_art

Фото без одежды опубликовала 47-летняя балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Волочкова позирует на кушетке, прикрывшись пледом. «Доброе утро», — подписала звезда откровенный снимок.

Пользователи сети раскритиковали публикацию балерины. «Лицо спившейся женщины», «Обнять и плакать», «Ну почему всегда полуголая?» — прокомментировали они снимок. Многие отметили, что Волочкова любит фотографировать свои ноги, которые в кадре выглядят неэстетично.

Ранее Волочкова раскрыла подробности своего нового романа.

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