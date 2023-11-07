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21:00, 07 ноября 2023
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Бюст не влезает в кадр! 46-летняя Ваенга похвасталась пышными формами

Бюст не влезает в кадр! 46-летняя Ваенга похвасталась пышными формами

© Фото: @vaengaofficial

46-летняя певица Елена Ваенга похвасталась пышными формами в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда опубликовала фото с мальдивского пляжа.

На снимке видно, что бюст певицы едва влезает в кадр. На пляж звезда надела черный слитный купальник Dolce&Gabbana, который на сайте ЦУМа стоит 52 тысячи рублей.

Ранее 49-летняя актриса Олеся Судзиловская выложила фото в купальнике и взбудоражила сеть.

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