45-летняя Ольга Орлова прогулялась по Италии в платье с глубоким декольте. Снятое во время прогулки видео она опубликовала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В кадре знаменитость идет по проезжей части поднимающейся вверх узкой улочке курортного города Амальфи. На ней приталенное платье в пол с длинными рукавами и глубоким декольте.

Подписчики по-разному отреагировали на увиденное. «Какая вы шикарная!», «Деревенская баба. Безвкусица», «Такое платье подойдет только высоким, не на ваш рост сшито», — написали они в комментариях под публикацией.

Орлова отдыхает в Италии вместе с супругом, бизнесменом Валерием Масловым. Их семимесячная дочь Анна осталась в Москве под присмотром няни и старшего брата Артема.