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06:58, 21 сентября 2023
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45-летняя Любовь Толкалина опубликовала топлес-селфи

45-летняя Любовь Толкалина опубликовала топлес-селфи

© Скриншот: @tolkalinaliuba

45-летняя известная российская актриса Любовь Толкалина снялась топлес. Селфи-фото без одежды она опубликовала на личной странице в сторис запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На снимке артистка позирует напротив большого зеркала, сидя на диване. На бедрах у нее повязано полотенце, в другое полотенце завернуты волосы. Видно, что на ее лице нет косметики.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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