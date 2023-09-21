06:58, 21 сентября 2023
1 мин.
45-летняя Любовь Толкалина опубликовала топлес-селфи
© Скриншот: @tolkalinaliuba
45-летняя известная российская актриса Любовь Толкалина снялась топлес. Селфи-фото без одежды она опубликовала на личной странице в сторис запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
На снимке артистка позирует напротив большого зеркала, сидя на диване. На бедрах у нее повязано полотенце, в другое полотенце завернуты волосы. Видно, что на ее лице нет косметики.