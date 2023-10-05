45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова. Пляжное видео она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость отметила, что отдыхает в греческом городе Ханья. На одном из местных пляжей она позирует в раздельном купальнике с принтом в синих тонах. Образ знаменитость дополнила соломенной шляпой, а из аксессуаров выбрала подвеску, серьги-гвоздики и кольцо.