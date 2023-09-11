40-летняя Анна Седокова в откровенном комбинезоне сняла селфи-видео

40-летняя певица Анна Седокова показала фигуру в откровенном комбинезоне. Она записала селфи-видео на отдыхе в Майами и опубликовала ролик на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Исполнительница на фоне ночного города позировала в красном кружевном костюме с глубоким декольте. Образ она дополнила массивным ожерельем, браслетом и часами.

Пользователи сети в комментариях оценили новый образ бывшей солистки группы «ВИА Гра». «Шикарная», «Богиня», «Вау!» — написали они.