40-летняя Анна Седокова в бикини показала ягодицы

40-летняя певица Анна Седокова в бикини показала ягодицы. Видео с морского побережья она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«У тебя 101 не отвеченное письмо, четыре дня без постинга, три новых проекта и ни одного купленного билета. А улетать тебе на днях. Ты...» — написала артистка под видео, в котором позирует в морском прибое. На ней бикини бежевого цвета.

«Вау. Вот это форма», «Красоточка», «Русалка», — отреагировали поклонники.