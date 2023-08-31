40-летняя Анна Седокова показала фигуру после похудения

Фигуру после похудения показала в личном Telegram-канале 40-летняя певица Анна Седокова.

«Когда меня спрашивают, как я похудела, я говорю, что все дело в удовольствии. Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравнятся для меня с тем удовольствием, которое я испытываю утром, встав на весы. Я научилась использовать дофамин и ожидание в своих целях, а утренний серотонин дает мне достаточно, покрывает мои потребности», — написала знаменитость и отметила, что научилась регулировать гормональный баланс, отказавшись от вредной еды и алкоголя.

На снимке Седокова позирует перед зеркалом в ванной, на ней раздельный купальник золотого цвета.

«Просто секс-бомба», «Ты всегда красивая и очень женственная», «Ты просто супер», «Самая красивая женщина», «Фигура супер», «Анюта у нас богиня», «Молодец, результаты видны», «Фигура мечты», «Аня, ты красотка», — написали поклонники.