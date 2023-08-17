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17:31, 17 августа 2023
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38-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

38-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

© Кадр: @buzova86

Лицо без макияжа на сеансе у косметолога показала 38-летняя певица Ольга Бузова. Кадрами с естественным внешним видом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда рассказала, что сделала ручной массаж лица, снимающий отеки. Она отметила, что регулярно прибегает к этой процедуре.

«После него сразу такое красивое личико. Так что ходите на массаж хотя раз в одну-две недели, это прямо работает на лице», — поделилась впечатлениями Бузова.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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