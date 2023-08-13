37-летняя Ольга Бузова показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показа 37-летняя певица Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Артистка опубликовала фото из поездки на Алтай.

На кадре Бузова позирует в слитном синем купальнике и солнцезащитных очках. В описании к снимку артистка указала, что находится на озере Большое Яровое. «Компенсирую фотографиями в купальнике отсутствие лета и отпуска в этом году», — написала певица.

Мнение подписчиков по поводу поста певицы разделилось. Некоторые обвини Бузову в том, что она использует фотошоп для редактирования фигуры на снимках. Однако многие оставили положительные комментарии. «Купальник шикарный, как и твоя фигура», «Огонь», «Оля, ты прекрасна», — написали они.