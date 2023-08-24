37-летняя Ольга Бузова оголила ягодицы на видео и восхитила россиян

37-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова оголила ягодицы на видео, которое опубликовала в личном Telegram-канале, и восхитила россиян.

В ролике артистка позирует на морском берегу, периодически поворачиваясь к объективу камеры спиной и демонстрируя ягодицы. Для съемки она надела бикини сине-фиолетового цвета, волосы заплела в косу, а из аксессуаров выбрала солнцезащитные очки с золотой оправой, серьги-кольца и браслеты.

«Фигура, ножки, талия, попа топ», «Супер красавица», «Попа шикарная», «Вы прекрасны», «Попа класс, да и девочка в целом огонь», «Шикарная девушка», «Попа, как орех. Огонь», «Великолепная неподражаемая стройняшка», «Попа реально класс», «Фигура огонь», — написали поклонники.