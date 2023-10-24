37-летняя Анна Хилькевич станцевала в бикини на пляже и записала видео, которое опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В ролике артистка танцует на одном из пляжей Дубая. Перед объективом камеры она появилась в серебристом бикини и парео на бедрах. Хилькевич оставила волосы распущенными, уложив легкой волной, а образ дополнила золотым колье и солнцезащитными очками с розовыми стеклами и золотой оправой.

Ранее Анна Хилькевич поделилась своими лайфхаками по получению удовольствия от жизни.