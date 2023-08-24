36-летняя Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике на «честных фото»

Фигуру в купальнике на «честных фото» показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 36-летняя певица Виктория Дайнеко.

«Пусть эти фото будут здесь. Потом, после всех трудов профессионалов и тренировок, посмотрим на результат и сравним. Я могу быть неидеальна, но главное же не то! Главное м быть счастливой, а остальное исключительно субъективное восприятие. Кому-то уродство объемные и мягкие формы, а для кого-то неприемлема излишняя худоба», — написала артистка и отметила, что важно любить себя, заботиться о себе и своем физическом и ментальном здоровье.

Артистка позировала в раздельном купальнике голубого цвета с распущенными волосами и без косметики на лице.

«Зато живая, красивая, без фотошопа. Класс», «Наконец живое отличное тело, приятно смотреть», «Ты очень красивая», «Настоящая и естественная красота», «Прекрасная фигура», «Хорошее тело. Огонь», «Ты прекрасна», «Все идеально», «У вас очень красивое тело и лицо», — прокомментировали поклонники.