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14:42, 31 августа 2023
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100-летняя теща Бориса Березовского умерла в Москве

100-летняя теща Бориса Березовского умерла в Москве

© Фото: Sandy Millar / Unsplash

В Москве умерла 100-летняя теща российского предпринимателя и государственного деятеля Бориса Березовского Алия Бешарова, сообщает издание Baza.

Тело женщины обнаружила ее дочь Галина в квартире Дома писателей в Лаврушинском переулке.

Галина Бешарова и Березовский официально состояли в браке с 1991 по 2011 год, но перестали жить вместе спустя два года после свадьбы. У экс-супругов имеется двое общих детей. По итогам развода Бешарова получила от экс-супруга от 260 до 360 миллионов долларов и пентхаус в Лондоне.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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