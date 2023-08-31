100-летняя теща Бориса Березовского умерла в Москве

В Москве умерла 100-летняя теща российского предпринимателя и государственного деятеля Бориса Березовского Алия Бешарова, сообщает издание Baza.

Тело женщины обнаружила ее дочь Галина в квартире Дома писателей в Лаврушинском переулке.

Галина Бешарова и Березовский официально состояли в браке с 1991 по 2011 год, но перестали жить вместе спустя два года после свадьбы. У экс-супругов имеется двое общих детей. По итогам развода Бешарова получила от экс-супруга от 260 до 360 миллионов долларов и пентхаус в Лондоне.