История
06:01, 03 сентября 2023
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Стало известно о существовании кладбища на месте современного парка в Москве

Стало известно о существовании кладбища на месте современного парка в Москве

© Фото: Andreykor / Wikimedia Commons

На месте современного момориально-паркового комплекса героям Первой Мировой войны существовало кладбище. Об этом стало известно из публикации сообщества «ВКонтакте» «Москва: История Москвы».

Как рассказал автор поста, братское кладбище располагалась на месте нынешнего парка на Соколе и было открыто в 1915 году. Солдат хоронили без оград, а вместо памятников ставили пропеллеры с разбитых самолетов.

Кроме того, с 1917 года там начали хоронить юнкеров, а в 1925 году новые захоронения были запрещены. Ликвидировать кладбище решено было в 1932 году, говорится в сообщении.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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