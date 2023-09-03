Стало известно о существовании кладбища на месте современного парка в Москве

На месте современного момориально-паркового комплекса героям Первой Мировой войны существовало кладбище. Об этом стало известно из публикации сообщества «ВКонтакте» «Москва: История Москвы».

Как рассказал автор поста, братское кладбище располагалась на месте нынешнего парка на Соколе и было открыто в 1915 году. Солдат хоронили без оград, а вместо памятников ставили пропеллеры с разбитых самолетов.

Кроме того, с 1917 года там начали хоронить юнкеров, а в 1925 году новые захоронения были запрещены. Ликвидировать кладбище решено было в 1932 году, говорится в сообщении.