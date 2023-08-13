Стало известно о судьбе железнодорожной станции «Мальчики» в Подмосковье

Станция «Мальчики» Московской железной дороги в подмосковных Люберцах была закрыта для пассажиров более 25 лет назад. О судьбе остановочного пункта рассказали участники группы MOSCOW XXI «ВКонтакте».

Станция стала известна тем, что ее строительство легло в основу советского звукового фильма «Путевка в жизнь». После выхода кинокартины, многие до сих придерживаются мнения, что когда-то возведением станции занимались мальчики-беспризорники из соседних детских домов, откуда и взялось название остановочного пункта.

Однако, один из подписчиков, ссылаясь на слова экскурсовода, приводит другую версию возникновения названия. Согласно ей, в XIX века в одном из домов, располагавшихся в этой местности поселились трое выпускников Петербургского земледельческого училища, которых направили для обучения местных крестьян передовым методам землепользования. Результаты их работы остались неизвестны, но с тех пор территория называлась «хутор Мальчики».

В 90-хх годах на станцию все реже стали приходить электрички, и уже к 1997 году для пассажиров она была закрыта. Однако железнодорожное ответвление «Мальчики» — «Яничкино» до сих редко используется для движения товарных поездов.

Пользователи в комментариях также выразили надежду, что когда-нибудь станцию вновь откроют для пассажиров. «Возможно, восстановив ветку, она стала бы очень востребованной у жителей Дзержинского, Котельников и Люберец, чтобы быстрее добираться до той же Москвы, нежели, чем стоять в пробках на шоссе в переполненных автобусах или маршрутках. Годы идут, а картина не меняется», — написал местный житель.