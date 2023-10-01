История
00:01, 01 октября 2023
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Стало известно о коммунальных квартирах в здании ГУМа

Стало известно о коммунальных квартирах в здании ГУМа

© Фото: Pastvu

О коммунальных квартирах, оборудованных в здании ГУМа в центре Москвы в 1920-х годах, рассказали администраторы Telegram-канала «Неизвестная Москва».

Стало известно, что в эти годы в столице катастрофически не хватало жилья, из-за чего помещения на верхних этажах ГУМа было решено переоборудовать под коммуналки.

Как сообщает источник, во время проведения парадов жильцам этих квартир было запрещено подходить к окнам. Готовили жители коммуналок прямо в комнатах, так как в здании не были предусмотрены отдельные кухни, а о гостях необходимо было заранее предупреждать комендатуру.

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