Стало известно о коммунальных квартирах в здании ГУМа

О коммунальных квартирах, оборудованных в здании ГУМа в центре Москвы в 1920-х годах, рассказали администраторы Telegram-канала «Неизвестная Москва».

Стало известно, что в эти годы в столице катастрофически не хватало жилья, из-за чего помещения на верхних этажах ГУМа было решено переоборудовать под коммуналки.

Как сообщает источник, во время проведения парадов жильцам этих квартир было запрещено подходить к окнам. Готовили жители коммуналок прямо в комнатах, так как в здании не были предусмотрены отдельные кухни, а о гостях необходимо было заранее предупреждать комендатуру.