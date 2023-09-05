История
02:35, 05 сентября 2023
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Самый узкий жилой дом в Москве попал на видео

Самый узкий жилой дом в Москве попал на видео

© Кадр: @kirsanov_trip

Самый узкий жилой дом в Москве попал на видео. Кадрами из центра города поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Миша Кирсанов.

По словам автора поста, самый узкий московский дом находится в Большом Козловском переулке, 12. Он выглядит как «заплатка» между двумя зданиями. Слева от него — бывший доходный дом начала XX века, справа — кирпичная пятиэтажка 1957 года постройки.

Тогда здания находились на некотором расстоянии и не примыкали вплотную друг к другу. Когда появилось микро-здание посередине неизвестно, но, предположительно, его решено было построить чтобы выгодно использовать пустующее пространство в престижном Басманном районе Москвы.

Сейчас здание шириной 3,5 метра номинально является частью советской пятиэтажки адресу Большой Козловский переулок, 10 строение 1.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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