Самый узкий жилой дом в Москве попал на видео
© Кадр: @kirsanov_trip
Самый узкий жилой дом в Москве попал на видео. Кадрами из центра города поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Миша Кирсанов.
По словам автора поста, самый узкий московский дом находится в Большом Козловском переулке, 12. Он выглядит как «заплатка» между двумя зданиями. Слева от него — бывший доходный дом начала XX века, справа — кирпичная пятиэтажка 1957 года постройки.
Тогда здания находились на некотором расстоянии и не примыкали вплотную друг к другу. Когда появилось микро-здание посередине неизвестно, но, предположительно, его решено было построить чтобы выгодно использовать пустующее пространство в престижном Басманном районе Москвы.
Сейчас здание шириной 3,5 метра номинально является частью советской пятиэтажки адресу Большой Козловский переулок, 10 строение 1.