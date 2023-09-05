Самый узкий жилой дом в Москве попал на видео. Кадрами из центра города поделился на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогер Миша Кирсанов.

По словам автора поста, самый узкий московский дом находится в Большом Козловском переулке, 12. Он выглядит как «заплатка» между двумя зданиями. Слева от него — бывший доходный дом начала XX века, справа — кирпичная пятиэтажка 1957 года постройки.