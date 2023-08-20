Раскрыты подробности первоначального проекта строительства МГУ

Подробности первоначального проекта строительства МГУ имени Ломоносова были раскрыты в группе «ВКонтакте» «Москва: История Москвы».

Так, стало известно, что главное здание Московского университета на Воробьевых горах по внешнему облику должно было быть схоже с Дворцом Советов, которое так и не было построено в центре города. Кроме того, на крыше учебного заведения планировали возвести статую российского революционера Владимира Ленина. Позднее власти хотели установить там памятник ученого Михаила Ломоносова. Однако и этим плана не суждено было сбыться. Архитекторы объяснили, что любая статуя нарушила бы пропорции высотного здания, поэтому на небоскреб решено было установить только шпиль.