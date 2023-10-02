История
06:00, 02 октября 2023
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Раскрыто происхождение названия одной из главных центральных улиц Москвы

Раскрыто происхождение названия одной из главных центральных улиц Москвы

© Фото: Mos.ru / Wikimedia Commons

Происхождение названия одной из главных центральных улица Москвы — Моховой — раскрыли администраторы Telegram-канала «История Москвы».

Стало известно, что в XIV веке в центре города было болото, полностью покрытое мхом. В какой-то момент это место стали обживать торговцы, которые начали продавать мох для заделки щелей в домах. Место, где торговали люди, называлось Моховой площадкой.

Позже здесь, рядом с Кремлем, была построена Моховая площадь, после чего аналогичное название дали и улице.

Администраторы канала подчеркнули, что с 1961 до 1990 годы улицу переименовывали в площадь Карла Маркса, после чего первоначальное название вновь было возвращено.

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