Раскрыто происхождение название Воробьевых гор в Москве

Происхождение название Воробьевых гор было раскрыто в Telegram-канале «История Москвы».

Известно, что раньше на месте Воробьевых гор находилось село Воробьевка. По одной из самым популярных версий такое название оно получило от фамилии его владельца Воробьева.

К XVI веку на этом месте образовалась Воробевская слобода. В XVIII веке там планировалось возвести Храм Христа Спасителя, однако вскоре его строительство перенесли в центр Москвы на улицу Волхонку. С 1924 по 1991 год Воробьевы горы назывались Ленинскими.