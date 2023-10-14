История
22:00, 14 октября 2023
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Раскрыто происхождение название Воробьевых гор в Москве

Раскрыто происхождение название Воробьевых гор в Москве

© Фото: Nikita Nikitenko / Unsplash

Происхождение название Воробьевых гор было раскрыто в Telegram-канале «История Москвы».

Известно, что раньше на месте Воробьевых гор находилось село Воробьевка. По одной из самым популярных версий такое название оно получило от фамилии его владельца Воробьева.

К XVI веку на этом месте образовалась Воробевская слобода. В XVIII веке там планировалось возвести Храм Христа Спасителя, однако вскоре его строительство перенесли в центр Москвы на улицу Волхонку. С 1924 по 1991 год Воробьевы горы назывались Ленинскими.

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