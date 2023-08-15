Раскрыто первоначальное название станции метро «Павелецкая» в Москве

Первоначальное название станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена было раскрыто в группе «ВКонтакте» «Мир метро».

По словам автора, в изначальном проекте 1930-хх годов станция носила название «Донбасская». Оформление также должно было отличаться от реализованного архитектурного решения.

Так, на своде центрального зала планировалось сделать более десяти смальтовых мозаичных панно, которые бы символизировали индустриальный расцвет Донбасса. Позже проект был изменен и станцию возвели двухсводчатой без центрального зала.