Раскрыта история создания духов «Красная Москва»

История создания популярных в СССР женских духов «Красная Москва» была раскрыта в Telegram-канале «Старая Москва». Автор поста рассказал, что парфюм был создан на основе дореволюционного аромата.

Известно, что парфюмер Август Мишель создал для Марии Федоровны Романовой, матери императора Николая II, духи под названием «Любимый букет императрицы». Парфюм был создан к трехсотлетию дома Романовых в 1913 году.

После революции 1917 года французский парфюмер немного переработал формулу уже созданных духов и сделал из них «Красную Москву», которые массово выпускались на столичной фабрике «Новая заря».