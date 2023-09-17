История
02:00, 17 сентября 2023
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Раскрыта история появления Охотного ряда в Москве

Раскрыта история появления Охотного ряда в Москве

© Картина С. Ф. Дитца «Охотный Ряд»

Историю появления Охотного ряда в столице раскрыли авторы Telegram-канала «Неизвестная Москва».

Так, в центре Москвы на Манежной площади в XVII веке находились деревянные торговые ряды, на которых охотники продавали свою добычу из-за чего ряды и получили название «Охотные».

В 1812 году ряды торговые ряды сгорели в пожаре и на их месте позже построили каменные строения. Однако в 1920 году рынок решено было перевести на Цветной бульвар. В 1997 году на месте старых охотных рядов построили одноименный подземный торговый центр.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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