Раскрыта история появления Охотного ряда в Москве

Историю появления Охотного ряда в столице раскрыли авторы Telegram-канала «Неизвестная Москва».

Так, в центре Москвы на Манежной площади в XVII веке находились деревянные торговые ряды, на которых охотники продавали свою добычу из-за чего ряды и получили название «Охотные».

В 1812 году ряды торговые ряды сгорели в пожаре и на их месте позже построили каменные строения. Однако в 1920 году рынок решено было перевести на Цветной бульвар. В 1997 году на месте старых охотных рядов построили одноименный подземный торговый центр.