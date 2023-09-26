Раскрыт адрес закрытого вестибюля одной из станций московского метро

Адрес закрытого для пассажиров вестибюля одной из станций московского метро был раскрыт в Telegram-канале «Неизвестная Москва».

По словам автора поста, в середине 50-х годов XX века на Арбатско-Покровской линии столичной подземки была открыта временная наземная станция «Первомайская», которая функционировала семь лет. Закрытие станции было связано с продлением линии метро.

В дальнейшем внутри бывшей станции были оборудованы депо и ремонтный цех, а в вестибюле — актовый зал. Сейчас в это здание можно попасть с экскурсией от музея Москвы.