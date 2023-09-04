Раскрыт адрес «у черта на куличках» в Москве

Реальный адрес локации «у черта на куличках» в Москве раскрыл на странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) столичный гид Никита Здоровенин.

По словам экскурсовода, Храм Всех Святых (Славянская площадь, 2) построили на болотистой местности, для которой были характерны так называемые кулишки или кулички, то есть холмы. Из-за зыбкой почвы колокольня храма немного накренилась.

Однако москвичи выдумали свою историю: согласно народной версии, в кривизне колокольни был виноват черт, который расшатал и наклонил ее. Выражение ушло в разговорную речь, но обозначает оно не болотистые, а максимально отдаленные и глухие места.