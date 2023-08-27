Раскрыт адрес старейшего граффити в Москве

Адрес одного из самых старых граффити в Москве на странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) раскрыл столичный гид Никита Здоровенин.

«Это граффити обнаружилось совершенно случайно — отпал слой штукатурки, а на предыдущем слое был изображен рисунок. Штукатурка 1860-х годов, скорее всего и рисунок того же времени», — рассказал автор ролика. Он добавил, что найти такое граффити можно по адресу: Подколокольный переулок, 11/11/1с1 в центре Москвы.