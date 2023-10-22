Раскрыт адрес самой древней пятиэтажки в Москве

Адрес самой древней пятиэтажки в столице раскрыли в Telegram-канале «Москва. Детали». По данным источника, первое кирпичное здание высотой в пять этажей построили на территории бывшего Симонова монастыря, на Восточной улице, 4.

Известно, что строение возвели в XVI-XVII веках (на пару веков позже, чем сам монастырь). Здание использовалось как хозяйственное помещение и служило так называемой солодежней для сушки зерна и солода, а также для хранения других монастырских продуктовых запасов.