История
01:10, 22 октября 2023
1 мин.

Раскрыт адрес самой древней пятиэтажки в Москве

Раскрыт адрес самой древней пятиэтажки в Москве

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Адрес самой древней пятиэтажки в столице раскрыли в Telegram-канале «Москва. Детали». По данным источника, первое кирпичное здание высотой в пять этажей построили на территории бывшего Симонова монастыря, на Восточной улице, 4.

Известно, что строение возвели в XVI-XVII веках (на пару веков позже, чем сам монастырь). Здание использовалось как хозяйственное помещение и служило так называемой солодежней для сушки зерна и солода, а также для хранения других монастырских продуктовых запасов.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.