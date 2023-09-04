Раскрыт адрес самого старого панельного дома в Москве

Адрес самого старого панельного дома в Москве на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) раскрыл эксперт по недвижимости Сергей Тихоненко.

По словам автора, самый первый жилой панельный дом в столице находится по адресу Проспект Буденного, 43. Построили здание в 1948 году всего за 100 дней: панели крепили на основание — металлический каркас.

В доме один подъезд, на каждом из четырех этажей располагается по восемь небольших двухкомнатных квартир. Проект так и не стал типовым, однако полученный при его строительстве опыт применили для создания серийных «хрущевок».