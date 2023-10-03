Раскрыта история переименований главной психбольницы Москвы

Историю переименований главной психиатрической клинической больницы №1 имени Н.А. Алексеева в столице была раскрыта в Telegram-канале «История Москвы».

Известно, что в конце XIX века коллекционер Платон Бекетов выкупил у купца Козьмы Канатчикова его усадьбу с территорией площадью 59 гектаров и построил на ее месте новое лечебное учреждение. Тогда же за больницей закрепилось название Канатчикова дача.

В начале XX века главным врачом больницы стал психиатр Петр Кащенко, в течение 72 лет медучреждение носило его имя. В 1994 году больнице решено было присвоить имя городского головы Николая Алексеева, который возглавлял столичное самоуправление в 1885-1893 годах и был инициатором строительства этого медицинского комплекса.