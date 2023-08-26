Опубликована история старейшего трамвайного павильона в Москве

История старейшего трамвайного павильона в столице опубликована в группе «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте». Речь о построенном в конце XIX века по проекту архитектора Франца Когновицкого типового по тем временам павильона у остановки «Красностуденческий проезд».

В 1920-х павильон реконструировал архитектор Евгений Шервинский, добавив в него чугунные детали, рассказал автор публикации.

Два года назад павильон пережил еще одну реконструкцию, в ходе которой специалисты демонтировали все поздние элементы, искажавшие исторический облик павильона. Чугунные элементы кровли расчистили по историческим образцам.

«Для реставраторов важно было сохранить капители (верхние части колонн). Одну из них — в виде снопа с колосьями — пришлось демонтировать, чтобы по ее образцу сделать три утраченные для центрального фронтона», — отметил рассказчик.

Сейчас у этого павильона останавливается трамвай № 27. Здесь есть магазин и кофейня.