И как мы это пропустили? В «Кавказской пленнице» нашли очевидные киноляпы

Корреспонденты РБК Life нашли очевидные киноляпы в культовой советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница». И как мы это пропустили?

Сразу три несостыковки можно найти в эпизоде с Трусом на 21-й минуте фильма. Когда герой пересчитывает купюры, лежащий на столе карандаш поворачивается к нему то красной, то черной стороной.

Затем Трус пьет воду из стакана, ставит его на стол, но при следующей смене кадра этого предмета уже нет на столе. При этом висящая на двери катушка с билетной лентой висит то ровно, то криво.

Ранее стало известно о судьбе железнодорожной станции в Подмосковье, фигурирующей в советском фильме «Путевка в жизнь».