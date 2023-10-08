Смысл названия Нескучного сада, расположенного на территории парка Горького в Москве, на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) раскрыл столичный гид Никита Здоровенин.

По словам экскурсовода, в середине XVIII века промышленник и меценат Прокофий Демидов приобрел участок земли рядом с имением княжеского рода Трубецких и устроил там ботанический сад, а вход сделал свободным для всех желающих.

Посетители часто срывали экзотические растения, что огорчало Демидова. Тогда он придумал, как ловить хулиганов: на место статуй древнегреческих богов он велел встать своим крестьянам, обмазанным белой краской. Те стояли неподвижно до момента очередной кражи цветов: тогда они «оживали» и хватали проворовавшихся посетителей. По словам Здоровенина, именно тогда сад стали называть Нескучным.