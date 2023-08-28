История
20:32, 28 августа 2023
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В центре Москвы нашли клад со старинными монетами

В центре Москвы нашли клад со старинными монетами

© Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Старинный клад с монетами XV-XVI веков нашли в центре Москвы. Ценности обнаружили в районе Замоскворечье: на территории, где собираются возвести элитный жилищный комплекс. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе девелоперской компании Rariteco.

Как сообщили представители компании, на Большой Татарской улице, помимо монет, археологи раскопали также набор посуды второй половины XVIII века. Выяснилось, что найденная керамика — продукция бренда Villeroy & Boch, эта компания до сих пор производит столовые приборы премиального качества.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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